Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, geride kalan 9 haftalık periyotta, ligin en az gol yiyen 4 takımından biri olarak dikkat çekti.

Milli araya giren ligde, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak topladığı 18 puanla haftayı averajla 4.sırada kapatan Arca Çorum FK attığı 15 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

3 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Arca Çorum FK, 8 golü 6 maçta yedi. İlk 2 haftada kalesini gole kapatan Arca Çorum FK, son 4 karşılaşmada ise gol yedi.

Amed Sportif Faaliyetler (2-0), Adana Demirspor (3-0) ve Vanspor (0-0) maçlarında kalesini kapatmayı başaran Arca Çorum FK, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarında 1’er gol, İstanbulspor maçında ise 3 gol yedi.

EN AZ YİYEN VANSPOR

Arca Çorum FK’nın da sahasında 0-0 berabere kaldığı Vanspor, 7 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken, Arca Çorum FK, kendisi gibi 8 gol yiyen lider Bodrum FK ve Pendikspor’la birlikte en az gol yiyen takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor.

Erzurumspor ve Sivasspor 9’ar gol yerken, Esenler Erokspor, Bandırmaspor ve İstanbulspor kalelerinde 11’er gol, Iğdır FK, Serikspor Keçiörengücü 12’şer gol, Boluspor’la Ümraniyespor 13’er gol, Amed Sportif Faaliyetler’le Sarıyer 14’er gol yedi.

EN ÇOK YİYEN ADANA DEMİR

En çok gol yiyen takımlar sıralamasında ise Adana Demirspor 34 golle zirvede yer alıyor. Adana temsilcisini 25 golle Hatayspor, 20 golle de Sakaryaspor izliyor. Manisa FK ise 19 golle 4.sırada yer alıyor.