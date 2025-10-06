Türkiye Modern Pentatlon Paralimpik Laser Run (Koşu-Atış) Türkiye Test Yarışları, 5 Ekim’de Konya’da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda, Çorum Gençlik Spor Kulübü’nü temsil eden Sacit Bal, üstün performans göstererek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Paralimpik Oyunlar öncesi düzenlenen bu test yarışlarının, sporcuların performans değerlendirmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Çorum Gençlik Spor Kulübü yetkilileri, başarılı sporcuyu tebrik ederek, “Sporcumuzu desteklemeye ve başarılarının devamı için yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.