Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 1.hafta maçında Çorum Voleybol deplasmanda Rize Endüstri Meslek Lisesi’nin konuğu oldu. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çorum’un sultanları ilk seti 14 sayı, ikinci seti 11, üçüncü seti de 9 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol ilk hafta itibariyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

SALON: Rize Yenişehir.

HAKEMLER: Leyla Yılmaz Kanbur, Hasan Barış.

RİZE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ: Ayşenur, İlayda, Emine, Sude, Meltem, Şeval, Aylin, Yağmur, Bengisu, Ece, Ecrin.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Nermin, Elif, Berfin, Zeynep, Gizem, Asya, Elfinaz, Sudenur, Fatma, Nimet, Elif, Eylül, Zehra, Senanur.

SETLER: 11-25, 14-25, 16-25.