Çorum FK ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında maçı tribünden takip eden Karaca, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirmişti.

Stadyumda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, yaklaşık iki saat boyunca yoğun şekilde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen anjiyo operasyonu sonrası tıkalı olan damarının açıldığı ve kalbinin yeniden çalıştığı bildirildi.

Doktorlar, Karaca’nın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, bu geceyi atlatması halinde hayati riskin büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.