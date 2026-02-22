13 Aralık 2025 tarihinde 14 takımın katılımı ile start alan U18 Futbol Ligi’nde heyecan önceki gün oynanan maçların ardından sona erdi. Normal sezonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 4 takım Play-Off mücadelesi verdi. Çift devreli lig statüsüne göre oynanan Play-Off maçlarında son hafta heyecanı Cumartesi günü yaşandı. Son haftaya 1 puan farkla lider giren Mimar Sinanspor İtfaiye Sahası’nda Vefaspor’un konuğu oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısının hemen başında Mustafa Kasım ile 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor kalan sürede skoru korumayı başararak maçtan galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından 14 puana ulaşan Yeşil-Siyahlılar son 4 yılda olduğu gibi bu yılda şampiyon olarak üst üste beşinci şampiyonluğunu elde etti. İl ikincisi Sungurlu Belediyespor olurken, Vefaspor ise il üçüncüsü oldu.

Şampiyon Mimar Sinanspor kupasını U15 Ligi’nin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende alacak.