Çorum’un kadın futbol hakemlerinden Nuriye Çınar Bal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Hakem Eğitimcisi Eğitimi Programı’na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen programa 40 farklı ilden hakem eğitimcisi adayı katıldı. Çorum’dan da il hakemi Nuriye Çınar Bal eğitimde yer aldı.

Hakem Gelişim Direktörü Vítor Melo Pereira ile MHK Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonunda gerçekleştirilen programın ilk gününde, Yeditepe Üniversitesi eğitmeni Ömür Doğan tarafından “Öğrenme Teknikleri”, “Eğitimde İletişim”, “Etkili Anlatım ve Sunum Teknikleri” ile “Uygulamalı Eğitim Çalışmaları” başlıklı oturumlar düzenlendi.

İlk günün sonunda Hakem Eğitimcisi Adaylarına standartlaştırılmış sunum içerikleri ve eğitim materyalleri dağıtıldı. Eğitimin ikinci gününde ise adaylar, gruplar hâlinde sunumlarını gerçekleştirerek uygulamalı değerlendirme sürecine tabi tutuldu. Eğitmen Ömür Doğan tarafından verilen yapılandırılmış geri bildirimler sayesinde geliştirilmesi gereken alanlar tüm katılımcılar tarafından somut ve net bir şekilde ortaya konuldu.

Program sonunda yeterli görülen adaylar; MHK Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan ve MHK onayından geçen standart eğitim paketini, klasman, bölgesel ve il hakemleri ile gözlemcilerin katılımıyla illerinde İl Hakem Eğitimcisi sıfatıyla uygulayacak.