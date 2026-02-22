Alaca Belediye Spor Kulübü, Alaca İlçe Stadı’nda başlayacak zemin yenileme ve ışıklandırma çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını geçici olarak Çorum’da oynayacak.

Alaca İlçe Stadı’nın zemin yenileme ve ışıklandırma çalışmalarına 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başlanacağı, yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı bildirildi. Sürece ilişkin olarak Alaca Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün 20 Şubat 2026 tarihli dilekçesi değerlendirmeye alındı.

Kulübün, hem 1. Amatör Küme müsabakalarını hem de altyapı karşılaşmalarını Çorum’da oynama talebi Tertip Kurulu tarafından uygun bulundu.

Alınan karar doğrultusunda Alaca Belediye Spor Kulübü’nün iç saha müsabakaları öncelikli olarak Mimar Sinan Sahası’nda, ikinci öncelik olarak ise İtfaiye Sahası’nda oynatılacak.