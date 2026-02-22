Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 14 okuldan 56 öğrenci katılım sağladı.

Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak nezaretinde gerçekleşen atışlar sonunda Elif Nur Acar, Emine Acar, Neziha Kızılırmak ve Sudenur Ural’lı kadrosu ile İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Afra Yorgancı, Asel Semerci, Nisanur Sözer ve İklim Balaban’lı oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip Danişmend Fen Lisesi ikinci, Yağmur Ocak, İrem Berra Dincer, Zeynep Sak ve Eylül Rana Çeltek’li kadrosu ile Özejder Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü, Buse Kepür, Sudenaz Yağlı, Zahide Nur Kıvrıç, Fatma Nur Çalışkaner’li kadrosu ile Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Atışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.