Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında, 22 Şubat Pazar günü (bugün) İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’u konuk edecek.

Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörü Uğur Uçar nezaretinde çıktığı ilk maçta, hafta içinde Serikspor’u deplasmanda 3-2 yenerek moral bulan Arca Çorum FK, Ümraniyespor karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Çorum FK teknik direktörü olarak Çorumlu sporseverlerin önüne ilk kız çıkacak olan Uğur Uçar tüm planları 3 puan üzerine yaptı. Kırmızı-siyahlı takımda kritik maç öncesi bahis cezalısı olan Atakan Cangöz ve Eren Karadağ dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Hafta içerisinde Boluspor’u 4-2 gibi net bir skorla yenerek ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alan Ümraniyespor cephesinde de hesaplar mutlak puan üzerine, İstanbul ekibi, zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor.

44 puanla 6.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 15.sıradaki 32 puanlı Ümraniyespor arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.