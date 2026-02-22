Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 yenerek umutlarını tazeledi.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Demirkıran’ın yönettiği maçta Arca Çorum FK hafta içerisinde Serikspor’u deplasmanda 3-2 yendiği maçtaki ilk 11’den 3 değişiklikle sahada yer aldı. Çorum FK teknik direktörü olarak ilk kez Çorum’da taraftarların önüne çıkan Uğur Uçar, Ferhat, Samudio ve Yusuf Erdoğan’ı kulübeye çekerken, Oğuz, Serdar ve Burak’a forma verdi.

Özellikle ilk 25 dakikada topa daha çok sahip olan ve oyunu rakip yarı alanda oynayan Arca Çorum FK ilk yarıda Serdar ve Fredy ile iki net fırsattan yararlanamadı. 25’ten sonra Arca Çorum FK kalesine gelmeye başlayan Ümraniyespor gol aradı ancak onlar da skoru lehlerine çeviremediler ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Arca Çorum FK, 50.dakikada Burak Çoban’ın ceza sahasında düşürülmesi üzerine kazandığı penaltıyı 52’de Thiam ile gole çevirerek 1-0 öne geçti.

Golden sonra da ataklarını sürdüren Arca Çorum FK, 78’de Thiam ile net fırsattan yararlanamazken, 1 dakika sonra bu kez Thiam’ın asistinde Fredy ile ikinci golü bulup rahatladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca 2-0 kazanan Arca Çorum FK puanını 47’ye yükseltip Süper Lig umutlarını tazelerken, düşme korkusu yaşayan Ümraniyespor 32 puanda kaldı.