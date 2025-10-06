Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum’da her yıl düzenlenen amatör sporda yılın en iyilerinin ödül aldığı tören 9 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, “Çorum’da geleneksel hale getirdiğimiz Amatör Spor’un ‘En’leri ödül gecesi 9 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştireceğiz” dedi.

Arıcı, gecede Çorum FK’lı futbolcuları tarafından imzalanan formalar kura çekimi ile sahiplerine verileceğini de belirtirken, değişik sürprizlerin de olacağına vurgu yaptı.