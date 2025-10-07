Arabica Coffee House Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde, Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor, 3.hafta maçında bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a konuk olacak. Zorlu deplasmanda galibiyet mücadelesi verecek olan Çorum temsilcisinde başantrenör Mustafa Özdemir, geçen haftaki Arkasspor yenilgisini unutup önlerine bakmaları gerektiğini ifade ederken, ana hedeflerine adım adım ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.

Sezona zorlu bir fikstürle başladıklarını kaydeden Mustafa Özdemir, “Üst üste güçlü takımlarla oynuyoruz, oynayacağız da. Maç maç düşünüp ona göre programlarımızı yapmalıyız. Sabırla, çalışmayla mücadelemize devam etmeliyiz ki başarılı olalım. Hedefimize adım adım ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı.