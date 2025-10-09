Arca Çorum FK, 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin tamamı orta saha oyuncuları ile kanat-forvet oyuncularından geldi.

Savunma oyuncuları henüz gol sevinci yaşayamazken, orta saha oyuncuları 8, kanat-forvet oyuncuları ise 7 gol kaydetti.

Orta saha oyuncularından Oğuz Gürbulak 4 golle aynı zamanda takımının da en golcü futbolcusu olurken, Atakan Akkaynak 2, Ferhat Yazgan ve Pedrinho 1’er gol attılar, Kanat-forvet hattında ise Yusuf Erdoğan, Emeka Eze ve Braian Samudio’nun 2’şer, Oğulcan Çağlayan’ın da 1 golü bulunuyor.