Atletizm İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarında heyecan sona erdi. İtfaiye Parkı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 35 sporcu katılım sağlarken, yarışlar minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Çekişmeli geçen yarışlar sonunda Eform Spor Kulübü sporcularından Çağatay Şahinbaş minik erkeklerde, Elif Hira Teke küçük kızlarda, Eylül Kazancı yıldız kızlarda, Çağan Şahinbaş yıldız erkeklerde ve Aykut Köstek ise genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkan sporcular oldular.

Yine Eform Spor Kulübü’nden Rüzgar Arif Bahcacı minik erkeklerde, Bulut Zahir ise yıldız erkeklerde ikinci olmayı başaran sporcular oldular.

Genç kızlarda ise birincilik kürsüsüne Yaren Köymen çıkarken, Nilsu Şahin ise ikinciliği elde etti. Veteran kadınlarda Damla Bahcacı, veteran erkeklerde ise Abdullah Yılmaz birinci olmayı başardılar.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletler madalya ile ödüllendirildi.