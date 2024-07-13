Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanenin önünde bu sabah saat 9 buçuk 10.00 sıralarında başlayan davul zurnalı sokak düğünü hem hastaları hem hasta yakınlarını rahatsız etti.

Sokak eğlencesi vatandaşların Cumartesi sabahını yüksek gürültüyle yaşanılmaz hale getirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Çorum Haber ihbar hattına ulaşan vatandaş, “Hastane önünde böyle bir rezillik var şu an. Belediyeden izin almışlar bu olay için. Hastane önünde acil önünde bu yapılmaz.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ