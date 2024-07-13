CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, Laçin’de bir aile hekiminin, “ilaç yazmamakla” tehdit etmek suretiyle eczacılardan bir cemaate yardım topladığı yolundaki iddiaları üzerine bir açıklama yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ilgili kurumlara yazılarak yazarak olayın araştırılması yönünde gerekli adımları attıklarını belirterek, meslektaşlarının ve halkın güvenliği ile ilgili her türlü iddianın takipçisi olduklarını söyledi. Ecz. Erol Afacan’ın açıklaması şöyle:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan, Laçin ilçemizde bir aile hekiminin eczacılardan cemaatlere yardım topladığı iddiasıyla ilgili olarak, Çorum Eczacı Odası olarak açıklama yapma gereği duymaktayız.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından gündeme getirilen bu iddialar, mesleki etik ve deontoloji açısından son derece ciddidir. İddialara göre, Laçin’de görev yapan bir aile hekimi, eczacılardan cemaatlere yardım adı altında para talep etmekte ve bu talebe yanıt vermeyen eczacıları hastalara ilaç yazmamakla tehdit etmektedir.

Bu iddialarla ilgili Çorum Eczacı Odası olarak 5 Temmuz 2024 tarihli yazılarımızla kurumlarla derhal iletişime geçilmiş ve olayın araştırılması için gerekli adımlar atılmıştır. Gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse de Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde soruşturma başlatılmış olup, bu soruşturmaların bazıları halen devam etmektedir.

Soruşturmaların akıbetine göre, adı geçen eczanelerle ilgili olarak Çorum Eczacı Odası Haysiyet Divanı tarafından da gerekli incelemeler yapılacak olup, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 1841 sayılı Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü kapsamında değerlendirilecek olan dosyalar, gerek görüldüğünde Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’na sevk edilecektir. Yüksek Haysiyet Divanınca yapılacak değerlendirme sonucunda meslek kanunumuza ve deontoloji tüzüğümüze aykırı davranış yaptığı kesinleşen eczanelere mevzuatlarımız kapsamında caydırıcı ceza-i yaptırımlar uygulanacaktır.

Çorum Eczacı Odası olarak, meslektaşlarımızın ve halkımızın güvenliği ile ilgili her türlü iddianın yakından takipçisi olacağımızı, mesleki etik ve deontoloji kurallarına aykırı davranışların asla kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu vesileyle, sağlık sistemimizin her kademesinde etik değerlerin korunması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha belirtir, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri duyarlılığa davet ederiz.”