Çorum'da yazın gelmesiyle birlikte sokak düğünleri başladı.Sokak düğünleri köy hayatından şehir hayatına taşınmış bir gelenek ancak, şehir hayatında apartmanların ve dar sokakların arasında yapılan sokak eğlenceleri, düğünleri mahalle sakinlerinin özellikle yaz aylarında evlerinde huzur içinde oturmalarına engel oluyor.

Hem gürültüye neden olan hem araç trafiğini engelleyen sokak düğünlerinin bir benzeri geçtiğimiz günlerde Ulukavak Mahallesi'nde gerçekleşti. Araçlarıyla evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar sokağın trafiğe kapatıldığını görünce çileden çıktı.

ÇORUM HABER whatsapp ihbar hattına ulaşan vatandaş, sokak düğünlerine ve eğlencelerine bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

"İnsanlar düğün yapıyorum diye böyle sokakları istediği gibi kapatabiliyor mu?" diye soran bu vatandaş, araçlarıyla evlerine ulaşabilmek için açık sokak aradıklarını belirterek "Birileri halay çekecek diye biz evimize gidemiyoruz. Sokaklar herkesin değil mi? Emniyete de 2 kez ihbarda bulunduk. Ne gelen var ne giden." diyerek duruma tepki gösterdi.

Yine ihbar hattına ulaşan bir hastane çalışanı da mahallesinde sokak düğünlerinde sabahın 9'unda davul zurna çalmaya başladığını ve nöbetten çıkıp evine geldiğinde gürültüden ne uyuyabildiğini ne de dinlenebildiğini dile getirerek, yetkililerden düzenleme yapılmasını istedi.