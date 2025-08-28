Devlet Demiryolları Daire Başkan Yardımcısı Kenan Oğul, Çelikler Holding Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Yardımcı ve ÇOSİAD üyesi Veli Hoşgör, kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, ÇOSİAD Başkan Yardımcısı Bülent Özdoğan, Genel Sekreter Sevda Kurtoğlu ve OSB Müdür Yardımcısı Özgür Özbilen bulundu.

Görüşmelerde, OSB bölgesinde yürütülen hızlı tren çalışmaları kapsamında iş birliği yapılabilecek firmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

AHLATCI ÜYE OLDU

ÇOSİAD’daki toplantıdan sonra Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Altın Rafinerisi’nde ziyaret edildi.

Ahmet Ahlatcı’nın ÇOSİAD’a üye olarak derneğe büyük güç kattığı bildirildi.