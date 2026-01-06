Emekli öğretmen İlhami Örten’in ilk şiir kitabı “Gönül Harmanımdan”, Kültür Ajans Yayınları’ndan çıktı.

Ünlü halk ozanı merhum Şekip Şahadoğru’nun damadı, yine tanınmış halk müziği sanatçısı Tülay Örten Yıldız’ın babası olan İlhami Örten’in 160 sayfalık kitabına, Prof.Dr. Hayrettin İvgin önsüz yazdı.

Eğitimci-yazar İbrahim Gösterir ise arka kapakta yer alan yazısında, İlhami Örten’i “Çağından sorumlu olmanın yanı sıra içinden çıktığı topluma karşı da sorumlu bir aydın” olarak niteledi.