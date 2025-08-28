Basın İlan Kurumu 33. Dönem 3. Genel Kurul Toplantısı’nın ilk oturumunda yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Genel Müdür Cavit Erkılınç,Manisa, Mersin ve Muğla illerinde yapılan denetimlerin ardından bazı süreli yayınlar hakkında alınan kararlara yönelik eleştirileri hatırlatarak, kimi çevrelerin haksız isnatlarla Kurumu doğrudan hedef aldıklarını, bu illerdeki yayınları, eksikliklere ilişkin denetimler öncesinde gerçekleştirilen toplantılarla bizzat kendisinin bilgilendirdiğini söyledi.

Tespit edilen bütün ihlallerin hepsinin tutanaklarla sabit olduğunu ve ilgili tarafların bu tutanakların altında imzasının bulunduğunu kaydeden Erkılınç, “Kim hangi suçlamada bulunursa bulunsun yılmadan yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

YENİ ÜYELER GÖREVE BAŞLADI

Genel Kurul’a yeni katılan üyeler TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve RTÜK Üst Kurul Üyesi Dr. Deniz Güçer’e hayırlı olsun temennisinde bulunan Erkılınç, üyelikleri sona eren Muhammed Ziyad Varol, Prof. Dr. Refik Korkusuz ve Nurullah Öztürk’e sunmuş oldukları katkı dolayısıyla teşekkür etti.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kurumun önceki Genel Müdürlerinden Yakup Karaca’ya rahmet dileğinde de bulundu.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları okunduktan sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.