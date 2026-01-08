Çorum Belediyesi 2026 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde gerçekleşti. 20 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Meclis'te 2 parka şehitlerimizin adı ve bir parka da 17 yaşında hayatını kaybeden Çorumlu bir gencin adı verildi.

Meclis'te dün hayatını kaybeden Çorum’un yetiştirdiği değerli kültür insanlarından Halk Ozanı Rıfat Kurtoğlu anıldı.

Başkan Aşgın, gazetecilere çiçek takdim ederek Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ PARKLARDA YAŞATILACAK

Ahçılar 20. ve 22. sokak kesişiminde bulunan parka Şehit Engin Ateş ismi, Ulukavak Mahallesi Söğütevler 2. Sokak ile 1. Cadde kesişiminde bulunan parka Şehit Hüseyin Demirel ismi verildi.

Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. ve 3. sokakların kesişiminde bulunan parka Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran’ın 17 yaşında vefat eden oğlu Mustafa Çağan Duran ismi verildi.