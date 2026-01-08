Çorum Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, TOKİ Slimkent'te yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu dile getirdi.

TOKİ Slimken'te saat başı tek seferin olmasının ciddi bir mağduriyet yaşattığını dile getiren Özbal, orada yaşayan vatandaşların özellikle emekliler ve yaşlılar olduğunu belirterek: "Otobüsü kaçıran vatandaşlarımız bir saat beklemek zorunda kalmaktadır. Çözüm olarak saatte tek olan sefer sayısının ikiye çıkarılmasını mahalleli adına talep ediyoruz." dedi.

Özbal, ayrıca özellikle öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan Kadeş Barış Meydanı'ndaki durağın kapalı ve klimalı durağa dönüştürülmesini talep etti.