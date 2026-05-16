Arca Çorum FK’nın 2-0’lık skorla galip geldiği karşılaşma sonunda Bodrum FK’lı birkaç oyuncu galibiyeti hazmedemeyerek galibiyeti kutlayan Çorum FK’lı futbolculara sataştı.

Maç sonunda finale kalmanın sevincini yaşayan Kırmızı-Siyahlı yöneticilere, futbolculara ve teknik heyetten bazı isimlere Bodrum FK’lı futbolcular sözlü sataşmada bulundu. Bunun üzerine Çorum FK cephesi de karşılık verince bir anda ortalık gerildi. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile Bodrum FK’lı oyuncular sakinleştirilerek soyunma odasına gönderildi.

Trendyol 1. Lig Play-Off rövanş karşılaşmasında Arca Çorum FK’nın Bodrum FK karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından statta kısa süreli gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte finale yükselmenin sevincini yaşayan kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sahada kutlama yaparken, Bodrum FK’lı bazı futbolcular bu sırada sözlü sataşmada bulundu.

Yenilgiyi hazmedemeyen bazı Bodrum FK oyuncularıı Çorum FK cephesine yönelik sözlü tepkiler gösterdi. Yaşanan gerginliğe Çorum FK tarafının da karşılık vermesi üzerine sahada tansiyon kısa süreliğine yükseldi.

Olayların büyümesini önlemek için güvenlik güçleri hızla devreye girerken, iki takım arasındaki tartışma kontrol altına alındı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrası Bodrum FK’lı futbolcular sakinleştirilerek soyunma odasına gönderildi.