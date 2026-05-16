Bulgaristan’ın Samokov kentinde devam eden U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, final müsabakasını da kazanarak şampiyon oldu.

61 kiloda milli mayoyu giyen Özdenur Özmez, 1.turda karşılaştığı Yunan rakibi Eleni Ntounia’yı 10-0 yendikten sonra ikinci turda Fransız Olivia Sandın Amblard’ı 4-0 önde iken tuşlayarak eleyip çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli güreşçi İnez Airaksinen’i 14-2 mağlup eden Özdenur adını yarı finale yazdırdı.

Özdenur Özmez, Küba asıllı İspanyol Graciela Eningo Asama ile çıktığı yarı final müsabakasını da 8-0 gibi net bir skorla kazanarak finale yükseldi.

İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, finalde Bulgarların Avrupa üçüncüsü Andrea Niseva ile karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibini tuşla yenen Özdenur Özmez Avrupa şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandı.

