Trendyol 1. Lig Play-Off rövanş mücadelesinde Arca Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanan kritik karşılaşmada Çorum Şehir Stadyumu tarihi günlerinden birini yaşadı.

7’den 70’e binlerce futbolseverin akın ettiği stadyumda tribünler saatler öncesinden dolarken, kırmızı-siyahlı renklere gönül veren taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Çorum FK ve Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerde ortaya çıkan görüntüler geceye damga vurdu.

Maç öncesinde başlayan coşku, karşılaşma boyunca artarak devam etti. Taraftarların tezahüratlarıyla adeta inleyen statta futbol şöleni yaşanırken, oluşan atmosfer hem futbolculara moral verdi hem de unutulmaz anlara sahne oldu.

Karşılaşmanın ardından da tribünlerde büyük heyecan devam ederken, taraftarlar takımlarını uzun süre alkışladı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oluşan birlik ve beraberlik görüntüsü, şehrin takımına ne kadar kenetlendiğini bir kez daha gösterdi.

Kırmızı-siyahlı taraftarların oluşturduğu atmosfer, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek tarihi anlar arasında yerini aldı.