Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Çorum Belediyespor bugün sahasında West Bursa takımını konuk edecek. Bir önceki turda Ankara temsilcisini her iki maçta mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kırmızı-Siyahlılar Bursa temsilcisine de aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

Çorum Belediyespor ile West Bursa arasında Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan çeyrek final ilk maçı saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmanın baş hakemliğini Salih Serkan Koçak yaparken, Hasan Hüseyin Gürses ve Kevser Sungur ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacaklar.