B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Bayburt KYK’yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan Kırmızı-Siyahlılar, ikinci maçında ise Diyarbakır KYK’ya 1-0 mağlup olmuştu. Gruptaki üçüncü maçında İzmir KYK ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da Mikail ve Deniz Doruk’un golleri ile 2-0 kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde A grubu birincisi Edirne ile bugün karşı karşıya geldi. Düzce 2 No’lu Saha’da oynanan bu maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 55.dakikada Edirne temsilcisi 1-0 öne geçti. Bu gole Çorum KYK takımı 3 dakika sonra Deniz Doruk ile cevap verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Daha sonra seri penaltı atışlarına geçilirken, Çorum temsilcisi rakibine 6-5 üstünlük kurarak finale yükselen taraf oldu.

Kırmızı-Siyahlılar yarın finalde saat 10.30’da Yozgat KYK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan taraf YURTLİG’in Türkiye şampiyonu olacak.