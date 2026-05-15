Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, bu akşam play-off yarı final rövanşında Bodrum FK’ya karşı çok kritik bir sınav verecek. Maç sonunda iki takımdan biri Süper Lig hayallerine veda edecek.

Normal sezonda Süper Lig’e direkt yükselme fırsatlarından yararlanamayan ancak şansını play-off maçlarına taşımayı başaran Arca Çorum FK, ilk turda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 1-0’lık skorla elerken, evinde Pendikspor’u 2-0 yenen Bodrum FK ile yarı finalde eşleşti. Yarı finalin ilk maçı 11 Mayıs’ta Bodrum’da oynanırken, Muğla ekibi 65.dakikada Ali Aytemur’un golüyle 1-0 kazanarak avantajı cebine koydu.

Arca Çorum FK’nın aleyhine hakem kararlarının damga vurduğu maçın rövanşı bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Aynı zamanda, 2 sezon önce Bodrum’da oynanan ve yine hakem kararlarının damga vurduğu olaylı maçın da rövanşı niteliğindeki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

İki takım da son antrenmanlarını dün yapıp maç saatini beklemeye başlarken, Arca Çorum FK’da sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu’nun durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak.

Tur atlayan taraf 24 Mayıs’ta Esenler Erokspor’la Konya’da Süper Lig’e yükselme maçına çıkacak.