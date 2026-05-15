Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-off yarı final rövanş maçında bu akşam Bodrum FK’yı konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 16.kez play-off mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bu sezonla birlikte 6 kez adını Play-off’a yazdırdı. 2014-15. Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta yarı finalde Darıca Gençlerbirliği’ni 0-0 ve 2-0 (D) skorlarla eleyerek finale kalan Arca Çorum FK, Eskişehir’de oynanan final maçında İstanbulspor’a 3-1 yenilerek elendi.

2015-2016 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup play-off yarı finalinde Niğde Anadolu FK ile Çorum’da 1-1 berabere kalıp deplasmanda 3-2 yenilerek elenen Çorum ekibi, 2016-2017 Sezonunda ise 3.Lig 1.Grup yarı finalinde Altay’ı sahasında 2-0 yenerek avantajlı gittiği İzmir’de 4-0 kaybederek elendi.

2018-2019 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup yarı finalinde, evinde 1-0 yenildiği Kocaelispor’u deplasmanda 3-0’la geçerek adını finale yazdıran Arca Çorum FK, Adana’da oynanan finalde Antalya temsilcisi Serikspor’u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-3 kazanarak 2.Lig’e yükseldi ve tarihindeki tek play-off şampiyonluğuna ulaştı.

Kırmızı-siyahlı takım, 1.Lig’de ise, 2023-2024 Sezonunda, 1.turda konuk ettiği Kocaelispor’u 2-1’lik skorla eledi ve yarı finalde Bodrum FK ile eşleşti. Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşında da normal süre ve uzatmalar 0-0 tamamlandı. Penaltıları 5-4 kaybeden Çorum temsilcisi elendi.

Bu sezon ise 1.turda Ankara Keçiörengücü’nü, evinde Fredy’nin penaltı golüyle 1-0 yenerek eleyen Arca Çorum FK, yarı finalde Bodrum FK ile eşleşti. Kırmızı-siyahlı takım Bodrum’da oynanan maçı 1-0 kaybetti.