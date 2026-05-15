Arca Çorum FK, bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off yarı final rövanş maçında konuk edeceği Bodrum FK ile 10.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Muğla temsilcisi Bodrum FK ile bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK, 4’ünü Bodrum FK kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere bitti.

İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Ligin 11.haftasında, Bodrum’da oynanan ve iki takım arasındaki ilk karşılaşma özelliğini de taşıyan müsabakayı Çorum temsilcisi 2-1 kazandı. 30.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

2023-2024 Sezonunda bu kez Trendyol 1.Lig’de, 7.haftada Bodrum’da oynanan maçı Muğla temsilcisi 2-1 kazanırken, 24.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK aynı skorla aldı.

Bu sezonun ilk yarısında, Bodrum’da oynanan maçı ise Muğla ekibi 4-0 kazanırken, Çorum’da oynanan ikinci yarı maçı 1-1 sona erdi.

PLAY-OFF’TA ÜÇ MAÇ

Arca Çorum FK ile Bodrum FK, 2023-2024 Sezonunu play-off hattında tamamlarken, yarı finalde eşleşti. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Bodrum’da oynanan rövanşta ise normal süre ve uzatmalar 0-0 tamamlandı. Penaltıları 5-4 kazanan Bodrum FK finale yükselen taraf oldu.

Bu sezon da yine play-off yarı finalinde eşleşen iki takım arasında 11 Mayıs’ta Bodrum’da oynanan maçı Muğla ekibi 1-0’lık skorla kazanarak rövanş için avantaj elde etti.