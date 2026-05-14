U15 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Müsabakaları Ordu’da deyapıldı. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Vefaspor ilk maçında Bayburt İl Özel İdarespor’u 4-0 yenerek harika bir başlangıç yapmıştı. Önceki gün de Trabzon temsilcisi ile karşılaşan Vefaspor bu maçı da 1-0 kazanarak ikide iki yaptı ve grubunu 6 puanla lider tamamlayarak B grubu birincisi Samsun Kadıköyspor ile bugün finalde karşı karşıya geldi. Ordu Karşıyaka Stadı’nda oynanan bu maçı 4-0 kaybeden Vefaspor finallere buruk bir şekilde devam etti.

Muhabir: RIFAT KARA