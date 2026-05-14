Arca Çorum FK’nın Bodrum FK ile bu akşam oynayacağı play-off yarı final rövanş maçını FİFA kokartlı, Balıkesir bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını Adana bölgesinden Furkan Ürün ile Balıkesir bölgesinden Bilal Gölen yapacak. İstanbul bölgesinden Süleyman Bahadır ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

1 GALİBİYET 1 YENİLGİ

Oğuzhan Çakır, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2022-2023 Sezonunda, deplasmanda Ankaraspor’u 1-0 yenerken, 2023-2024 sezonunda ise evinde Gençlerbirliği’ne aynı skorla yenildi.

BODRUM 6 MAÇIN 4’ÜNÜ KAZANDI

Çakır, Bodrum FK’nın ise 6 maçını yönetti. Muğla temsilcisi bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.