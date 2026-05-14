Düzce’de düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı YURTLİG Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum KYK futbol takımı, gruptaki üçüncü maçını kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.

B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Bayburt KYK’yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan Kırmızı-Siyahlılar, ikinci maçında ise Diyarbakır KYK’ya 1-0 mağlup olmuştu. Gruptaki üçüncü maçında bugün İzmir KYK ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da Mikail ve Deniz Doruk’un golleri ile 2-0 kazandı ve grubunu 9 puanlı lider Diyarbakır’ın ardından 8 puanla ikinci sırada tamamladı.

Çorum KYK yarın saat 10.30’da A grubu birincisi Edirne ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım finale yükselecek.