Arca Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off 2.Tur rövanş maçı öncesi Çorum Mimar Sinanspor Kulübü destek mesajı yayınladı.

Kulüp adına açıklama yapan Asbaşkan Batuhan Eray, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig hedefi yolunda şehre büyük bir heyecan yaşattığını belirterek, yarın oynanacak 2. tur eleme maçında Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulundu.

Yapılan açıklamada, “Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla Trendyol 1. Lig Play-Off yarı finallerine yükselme başarısı göstererek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşan Arca Çorum Futbol Kulübü’ne yarın oynayacağı 2. tur eleme maçında kulübümüz adına yürekten başarılar diliyor, bu duyguyu şehrimize yaşatan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.