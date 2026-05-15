Çorum Şehir Stadı’nda, kapalı gişe oynanan ve Balıkesir bölgesi FİFA kokartlı üst klasman hakemi Oğuzhan Çakır’ın yönettiği maçta iki takım teknik direktörü de ilk maçtaki ilk 11’lerinde ikişer değişiklik yaptı.

İLK YARIDA

GOL YOK

İlk yarıda oyunu kontrol eden ve devrenin genelini rakip yarı sahada oynayan Arca Çorum FK’nın 25.dakikada Pedrinho ile bir topu direkten dönerken, 1-0’lık avantajla sahaya çıkan konuk takım hızlı hücumlarla gol aradı. İki takım da gol bulamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

ARDA’DAN

MÜTHİŞ

FÜZE!

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

Devrenin başlama düdüğü ile birlikte oyunu rakip yarı alana yıkan Arca Çorum FK oyunu, sağlı sollu ataklarla gol aradı. Bodrum kalesini adeta abluka altına alan kırmızı-siyahlı takım aradığı golü 81.dakikada Arda Hilmi ile buldu. Deneyimli stoper, ceza sahasının dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.

UZATMADA

FİŞİ SAMUDİO

ÇEKTİ

Kalan sürede de oyunu rakip yarı alanda oynayan Arca Çorum FK, 90+2’de Samudio ile ikinci gole çok yaklaşırken, kaleci Sousa gole izin vermeyince normal süre kırmızı-siyahlı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

15’er dakikalık iki uzatma devresinin ilk yarısında Bodrum FK oyunu Arca Çorum FK yarı sahasına yıkmaya çalışırken, 99.dakikada hızlı gelişen Arca Çorum FK atağında Yusuf Erdoğan’ın pasında Samudio topu ağlara gönderip farkı ikiye çıkarttı. Bu golle uzatmaların ilk devresi Çorum ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci uzatma devresinde iki takım da gol bulamayınca karşılaşma Arca Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Arca Çorum FK aldığı bu galibiyetle rakibini eleyip finale kalırken, 24 Mayıs’ta Esenler Erokspor’la Süper Lig’e yükselme maçı oynamaya hak kazandı.

Alınan galibiyette, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar büyük pay sahibi oldu.

Muhabir: Haber Merkezi