Arca Çorum FK’nın Bodrum FK’yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Onursal Başkan Muhsin Dere açıklamalarda bulundu. Büyük galibiyet sonrası konuşan Dere, Çorum şehrinin birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Karşılaşma boyunca tribünlerin takıma verdiği desteğin önemine dikkat çeken Dere, final öncesi de iddialı mesajlar verdi.

Muhsin Dere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnandık, sonuna geldik. Gelecek hafta da bu mücadeleyi sahada gösterirsek karşımızda kimse duramaz. Her zaman söyledim. Kenetlenen şehirler her zaman tarih yazar. Bugün de bunu gördük. Sahamızda şehrimizin kenetlenmesi ile tarih yazdık. İnşallah darısı Konya’ya. Bu takım şampiyon olup Süper Lig’e çıkacaktır. Gelecek sezonda burada Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı ağırlayıp taraftarlarımız yine bu stadyumu böyle dolduracaktır.”