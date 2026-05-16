Arca Çorum FK’nın Bodrum FK karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından Çorum’da büyük coşku yaşandı. Final sevincini yaşayan binlerce futbolsever, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından şehir merkezindeki Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri adeta kırmızı-siyaha büründü. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar korna sesleriyle geceyi inletirken, ellerinde bayraklarla galibiyeti doyasıya kutladı.

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uzun süre kutlama yapan taraftarlar, Arca Çorum FK’na final yolunda destek mesajları verdi. Kentte oluşan büyük heyecan gece geç saatlere kadar devam etti.