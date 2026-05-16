Trendyol 1. Lig Play-Off yarı finalinde elde edilen kritik galibiyetin ardından Arca Çorum FK cephesinde büyük sevinç yaşandı. Bodrum FK karşısında alınan zafer sonrası açıklamalarda bulunan kulüp sahibi Savaş Balçık, başarının tüm Çorum’a ait olduğunu söyledi.

Kırmızı-Siyahlı ekibin elde ettiği başarının birlik ve beraberliğin eseri olduğunu vurgulayan Balçık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarı bütün Çorum’un. Final bütün Çorum’un. Bizler sadece aracıyız. Finalde de inşallah kazanıp Çorum şehri hak ettiği Süper Lig’e yükselecektir. Bu galibiyet tüm Çorumlulara armağan olsun. Konya’da da aynı atmosferi yaratıp Erzurum ve Amedspor’un ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım Çorum FK olacaktır” dedi.