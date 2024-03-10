Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Aşıla, Çorum Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç'ın eşi Emine Anaç ve İl Başkanı Nuri Kuşçu'nun eşi Eser Kuşçu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Kadın Demokrasi Derneği Fatma Nur Eren Şenol'a, Kızılay Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu'na ve Çorum Barosu Kadın Komisyonu Gamze Gizem Abuhanoğlu'na ziyarette bulundular.

“KADINLAR ALLAH'IN EMANETİDİR”

Ziyarette kadınlar günü münasebeti ile toplumdaki kadının önemi, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete ilişkin konular gündeme geldi. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Aşıla, Hz. Muhammed'in ''Kadınlar size Allah'ın emanetidir" hadisini hatırlattı.

Yeniden Refah Partisi olarak Belediye Başkan Sdayı Yaşar Anaç'ın eşi Emine Anaç ise, dünyada güzel olan ne varsa bunun kadınların eseri olduğunu belirtti. Toplumun ve insanların bu bakış açısı ile kadına yaklaşması gerektiğini kaydetti.



“PARTİ OLARAK POZİTİF

BAKIŞ AÇISINA SAHİBİZ”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu'nun eşi Eser Kuşçu da, "Yeniden Refah Partisi olarak biz kadının ve erkeğin eşit olmadığını bilakis kadının daha değerli olduğuna yönelik bir bakış açısına sahibiz. Belediye başkan adaylarımızın içerisinde bir çok kadın adaylarımıza ve meclis üyesi kadın adaylarımıza da yer verilmiştir. Parti olarak pozitif bir bakış açısına sahibiz" dedi.