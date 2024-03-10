Resim Öğretmeni Hilal Aydın ve öğrencilerin hazırladığı resimler okul koridorunda ve merdivenlerde sergilendi. Sergiye; okulun kadın öğretmenleri, çalışanları ve diğer görevliler katıldı.

Sergide Türk ve dünyaca ünlü çeşitli dallarda başarılı kadınların resimlerine ve tanıtım bilgilerine yer verildi. Sergide ayrıca Müzik Öğretmenleri Rıza Aydın ve Pınar Topal türküleri ile renk kattı.



Sergi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Okul Müdürü Muzaffer Çelik, kadınların hayatımızın her alanında etkili olduklarını, bilhassa dünyanın güzelleşmesi ve gelişmesinde, farkındalık oluşturmada emeklerinin etkilerinin azımsanmayacak ölçüde olduğunu söyledi.

Sergi ile öğrencilere, gençlere çalışmanın ve çabanın önemi vurgulanarak örnek teşkil etmesini temenni eden Çelik, 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nü kutlarken, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgi ile gezildi.