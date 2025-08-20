Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Bu kapsamda düzenlenen “Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Eğitimi”ne, il ve ilçelerde görev yapan gönüllü hekimler katıldı.

Eğitim, sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılması ve bu konuda yetkin sağlık personelinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitim programında, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, ilaç tedavisi seçenekleri ve danışmanlık süreçleri ele alındı. Katılımcı doktorlara, sigara bırakmak isteyen bireylerle nasıl etkili iletişim kurulabileceği ve uzun vadeli takip süreçlerinin nasıl yürütüleceği konusunda da bilgi verildi.

Eğitime destek veren isimler arasında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Kılıç ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, katkılarından dolayı bu isimlere teşekkür etti.

YENİ POLİKLİNİKLER YOLDA

Eğitimin ardından yapılan açıklamada, Çorum’un merkez ve ilçelerinde yeni sigara bırakma polikliniklerinin en kısa sürede hizmete açılmasının planlandığı belirtildi. Bu merkezlerde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara bireysel danışmanlık, ilaç tedavisi ve düzenli takip desteği sunulacak. Polikliniklerde, hem fiziksel bağımlılık hem de psikolojik destek alanında bütüncül bir yaklaşım benimsenecek.

SİGARAYI BIRAKMAK

HIZLA İYİLEŞTİRİYOR

Uzmanlar sigarayı bırakmanın insan sağlığı üzerinde kısa sürede olumlu etkiler yarattığını vurguluyor. İlk 20 dakikada tansiyon ve nabzın normale dönmesi, 2-12 hafta içinde dolaşım ve akciğer fonksiyonlarında belirgin iyileşme, 1 yıl sonunda kalp hastalığı riskinin yarı yarıya azalması gibi bulgular sigara bırakma sürecinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve tütünle mücadelede kalıcı başarı elde etmek için bu tür eğitim ve hizmetlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi