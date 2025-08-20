Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahalle delege seçimleri ile ilgili paylaşım yapan Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kale Mahallesi delege seçimlerini kazanan Sarı Liste'yi kutlayarak, büyük bir olgunluk örneği sergiledi.

Milletvekili Tahtasız, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, iktidara uzanan yolun kaldırım taşlarını tüm üye, delege ve yenilenen başkanlarla birlikte döşeyeceklerini ifade etti.

Kongre sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kırgınlık, küskünlük gözetmeden omuz omuza mücadele vereceklerinin altını çizen Tahtasız, mesajının devamında şunları dile getirdi: “Bugün tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleşen Kale Mahallesi İlçe Kongresi delege seçimlerinde kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ve katılımcı demokrasi olmuştur. Mavi ve Sarı Liste'nin yarıştığı seçimlerde 500’e karşı 518 oyla ipi göğüsleyen Sarı Liste'den seçilen ilçe kongre delegelerimizi gönülden kutluyorum. Seçimlerde partimize yakışır bir terbiye içerisinde ve büyük bir olgunlukla listelerini yarıştıran Merkez İlçe Başkan adaylarımız Resul Yiğitoğlu ve Ali Çan’ı da ayrıca tebrik ediyorum.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

İktidara uzanan yolun kaldırım taşlarını tüm üyelerimizle, delegelerimizle ve yenilenen başkanlarımızla birlikte döşeyeceğiz. Kongre süreçlerimiz tamamlandığında kırgınlık, küskünlük gözetmeden omuz omuza mücadele vereceğiz. Yarın seçim olacakmış gibi mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacağız çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Ülkemizi bu karanlık günlerden kurtarabilmek adına bıkmadan, usanmadan, dinlenmeden çalışacağız. İktidarı bu kadrolarla, partimize gönül vermiş üyelerle ve halkımızla birlikte kuracağız. Her şeyin çok güzel olacağı günlerde buluşma inancıyla, tüm üyelerimize en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum”

Muhabir: Haber Merkezi