Çorum İHH ekibi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen 5. Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı’nda 11 gönüllü ve 2 araçla aktif görev alarak deprem senaryosuna dayalı arama-kurtarma ve destek faaliyetlerinde önemli rol üstlendi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen 5. Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllülerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, afet anında koordinasyon, dayanışma ve hızlı müdahale becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

ÇORUM’DAN 11 GÖNÜLLÜ VE 2 ARAÇLA KATILIM

Bu kapsamlı tatbikata Çorum İHH ekibi de 11 gönüllü ve 2 araçla katıldı. Deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatta ekip, arama-kurtarma faaliyetlerinden lojistiğe, beslenme hizmetlerinden psikososyal desteğe kadar birçok alanda aktif rol aldı. Çorum ekibi, enkaz altında kalan yaralıların kurtarılmasına destek verirken aynı zamanda lojistik destek ve saha koordinasyonunda da önemli görevler üstlendi.

Tatbikat boyunca gönüllüler, gerçeğe en yakın şekilde kurgulanan senaryolar sayesinde afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Çorum ekibinin çalışmaları, hem sahadaki koordinasyon gücünü hem de gönüllülük bilincinin önemini ortaya koydu.

İHH tarafından geleneksel hale getirilen Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı, gönüllülerin afet bilincini artırırken saha tecrübelerini geliştirmeyi de hedefliyor. Bu yıl beşincisi yapılan tatbikatta Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gönüllü görev aldı. Tatbikat, sadece afet anında yapılması gerekenleri öğretmekle kalmadı, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen gönüllüler arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kurulmasına da vesile oldu. Çorum İHH ekibi, kazandıkları bu deneyimin olası afet durumlarında şehre ve ülkeye daha güçlü hizmet vermelerine katkı sağlayacağını belirtti. Gönüllüler, tatbikat sayesinde teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek afetlere daha hazırlıklı hale geldiklerini ifade etti.

“DAHA GÜÇLÜ HİZMET

İÇİN BURADAYIZ”

Tatbikata katılan gönüllüler yaptıkları açıklamada, “Afet anında en önemli unsur doğru ve hızlı koordinasyondur. Bizler burada edindiğimiz tecrübelerle şehrimize ve ülkemize daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye hazırız. Bu tür tatbikatların, gerçek afet durumlarında hayat kurtaracak tecrübeler kazandırdığına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi