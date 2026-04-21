Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu tarafından yapılan açıklamada “Kürecik kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” çağrısının sahaya taşındığı belirtildi.

YRP olarak Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir saha çalışmasını hayata geçirdiklerini belirten Nuri Kuşcu. “Kürecik Radar Üssü kapatılsın, İsrail kör olsun, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” sloganlarıyla başlatılan kampanya kapsamında parti teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde kurulacak stantlarla vatandaşlardan imza toplayacaklarını söyledi.

Çalışmanın yalnızca bir imza toplama süreci değil, aynı zamanda toplumsal bir duruşun yansıması olduğu ifade edilen açıklamada ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışma ile teşkilatların sahaya ineceği ve vatandaşlarla birebir temas kurulacağı ifade edilirken, kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği anlatıldı.

Nuri Kuşcu: “Bu kampanya ile aziz milletimizin sesi olmayı, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’de sahaya inerek milletimizin hissiyatını ortaya koyacağız” diyerek bu kapsamda bugün (21 Nisan 2026 Salı günü) saat 11.30’da tüm vatandaşları Saat Kulesi Meydanı’ndaki stanta davet ederek kampanyaya destek vermeye çağırdı.

