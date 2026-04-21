Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını; Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Sofuoğlu, Başkan Yardımcılığını Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Abdulkadir Kötüce, katip üyeliklerini; Burhan Surkun, Fatih Narsunlu, Hamit Kuştepe üstlendi.

Kongreye; A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ercan, ilçe başkanları, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İl Başkanı Nurullah Müstet de gündemi değerlendirerek, ülkemizde Anahtar Parti’ye olan ihtiyaca dikkati çekti.

“ANAHTAR PARTİ’YE BÜYÜK İHTİYAÇ VAR”

Anahtar Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Sofuoğlu, konuşmasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bazı okullarda yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak, eğitimde ciddi anlamda güvenlik tedbirleri alınması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin kadim bir topluluk olduğunu, ancak son 20 yılda ekonomideki bozulmalar, kültürel yozlaşma, teknolojinin ve dijital dünyanın yanlış amaçlarla kullanılması gibi sorunlar yüzünden gençlerin sahipsiz kaldığını, devlet aklının ortadan kaybolduğunu, çocukları koruyamaz, geleceklerini güvence altına alamaz hale geldiğimizi anlatan Sofuoğlu, Anahtar Parti’nin uygulayacağı politikalara büyük bir ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda bu tür şiddet olaylarının Amerika’da olduğunu belirten Sofuoğlu, “Bu olaylar 198 ülke varken Türkiye’ye nasıl geldi, akla, hayale, izana sığmıyor. Kültür olarak, din olarak bu durumu açıklayamıyoruz. Gençlerimiz teknolojiyi, dijital dünyayı kötü emellerde kullanıyor. Deprem olmadan, yangın olmadan, kötü bir olay yaşanmadan, birileri ölmeden kanun çıkmıyor, planlama yok. Okullarda güvenlik yok” diye konuştu.

Bazı dünya ülkelerinin, kendi çocuklarını öldüren ülkelerle Türkiye’yi eşleştirmeye, yan yana getirmeye çalıştığına dikkati çeken Sofuoğlu, “Çocuklarımızı korumak, tedbir almak, sahip çıkmak gerek” dedi.

Türkiye’de ekonominin berbat olduğunu, ancak ekonomiyi konuşmak yerine başka şeyleri konuşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Sofuoğlu, bu ülkenin çıkış yolunun Anahtar Parti’nin uygulayacağı politikalara bağlı olduğunu bildirdi. Sofuoğlu, “Plansızlığın, düzensizliğin olduğu, insanların başında devlet olma hissiyatını kaybettiği noktada bize büyük ihtiyaç var. Çocukların kaderini değiştirmek, onlara sahip çıkmak için buradayız. Elinizi kurtuluş savaşında olduğu taşın altına koymanız gerek” ifadesini kullandı.

Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Abdulkadir Kötüce ise konuşmasında; genel merkez bünyesinde yaptıkları hukuk çalışmalarından bahsetti. Kötüce, özellikle uzun yargılamalar konusunda reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

YENİ YÖNETİM OLUŞTURULDU

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde ise Mehmet Algır yeniden Merkez İlçe Başkanı oldu. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise; Ümit Peker, Bekir Yalkan, Ali Turna, Mustafa Özel, Şükrü Boztilki, Kazım Koldaş, Levent Özsoy, Mustafa Birican, Mustafa Kıdış, Muzaffer Örs, Bekir Yıldırım, Gürkan Akoğlu, Furkan Sucu, Mehmet Subaşı, Kenan Müstet, Ömer Altekin, Tuncay Demirci, Mustafa Ölmez, Remzi Özcenik ve Kerim Dündar seçildi.

