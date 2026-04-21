YRP teşkilatlarının il ve ilçe merkezlerinde kuracağı stantlarla vatandaşlardan “Kürecik Radar Üssü kapatılsın, İsrail kör olsun, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı kapatılsın, İsrail’de hayat dursun” sloganlarıyla imza toplanmaya başlandı. İmza kampanyasına YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Emin Zorlu, İl ve Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.

Çorum’da da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından Hürriyet Meydanı PTT binası önünde stant kurularak imza alınmaya başlandı. İmza seferberliğinin başlangıcına katılarak tüm Çorumlulardan destek beklediklerini duyuran Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ilk imzayı da kendisi attı.



Gün boyu devam edecek olan imza kampanyasına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

YRP İl Başkanı Kuşcu, kampanyanın amacının milletin vicdanını ve tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koymak olduğunu belirterek, söz konusu çalışmanın sadece bir imza kampanyası değil, aynı zamanda toplumsal bir duruşun ifadesi kaydetti.

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışma ile kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Nuri Kuşcu; “Bu kampanya ile aziz milletimizin sesi olmayı, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyoruz. Tüm Türkiye’de sahaya inerek milletimizin hissiyatını ortaya koyacağız” diye konuştu.