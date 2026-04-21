“ALLAH EMEKLİYE SABIR VERSİN”

A Parti’nin Merkez İlçe Kongresi’nde gündeme dair bir konuşma yapan Nurullah Müstet, çiftçinin mazot, gübre, tohum maliyetlerinin katlanması sonucu tarlasını ekemez, üretemez, esnafın ise aldığını satamayan, sattığının yerine yenisini koyamayan, siftahsız dükkan kapatan kesim haline geldiğini anlatarak, “Emekliye Allah sabır versin, evi kira ise aylık en ucuz kira 10 bin TL, doğalgaz, elektrik, su, pazar eklenince emekli açlık sınırında kalıyor” diye konuştu.

“BABANIZIN PARASINI MI DAĞITIYORSUNUZ?”

İktidar partisinin dağıttığı yardımlarla övünür hale geldiğini belirten Nurullah Müstet, “Sanki babasının parasını veriyorlar. Milletin parasını veriyorsunuz, cebinizden vermiş gibi konuşuyorsunuz” dedi.

Bu yola makam için değil sorumluluk için çıktıklarını anlatan Müstet, “Bizim derdimiz milletimizin sorunlarına çözüm üretmek, ülkemizin geleceğine katkı sunmaktır. Bu anlayışla hareket eden bir teşkilatın mensupları olarak, omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Vatanımıza, devletimize, geleceğimize, çocuklarımıza güzel yarınlar bırakmak için çıktık bu yola. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, toplumun her kesimine hitap eden bir siyasi mücadele veriyoruz” ifadesini kullandı.

“TRAFİKTE VATANDAŞA TUZAK KURMAYIN”

Trafikte vatandaşa tuzak kurulmasını eleştiren Müstet: “Alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta geçene eyvallah yazın cezayı, ancak vatandaşa tuzak kurmayın. Radar cezaları çok ağır, her yerde radar araçları, sürücülerin canını yakıyorsunuz. Kendinize hız sınırı yok. Siz milletin vekilisiniz, asıl olan biziz. Sizler yavaş gideceksiniz bizlere örnek olacaksınız. Çünkü sizi oraya millet seçti. Seçerken size bize zulüm edin diye oy vermedi bu millet. Teröristlerle müzakere değil, mücadele edin diye oy verdi bu millet size” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ

HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik saldırıları ve eğitim ortamlarının güvensizliği konusunda da eleştirilerini sıralayan Müstet, “Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki; bir ülkede eğitim kurumları kendini güvende hissetmiyorsa, o toplumun geleceği de ciddi bir tehdit altındadır. Okullar; evlatlarımızın yetiştiği, geleceğe hazırlandığı en temel kurumlardır. Ailelerin en kıymetli emanetlerini teslim ettiği bu alanların güvenli olması bir tercih değil, zorunluluktur. Ancak son dönemde yaşanan olaylar, bu güven duygusunun zedelendiğini açıkça göstermektedir.

Bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Bu durumu sıradanlaştıramayız. Ve bu mesele karşısında sessiz kalamayız. Yaşanan bu olaylar bir anda ortaya çıkmış sorunlar değildir. Bu durum, uzun süredir ihmal edilen sosyal, eğitsel ve yönetsel eksikliklerin bir sonucudur” dedi.

“GÖSTERMELİK ADIMLAR DEĞİL,

GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ”

Nurullah Müstet, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Her şeyden önce devletin asli görevi vatandaşının can güvenliğini sağlamaktır. Okullarımızda en küçük bir güvenlik zafiyeti dahi kabul edilemez. Gerekli tüm fiziki ve idari önlemler kararlılıkla hayata geçirilmelidir.

Ancak mesele yalnızca güvenlik tedbirlerinden ibaret değildir. Bu olayların altında yatan sebepleri doğru analiz etmek zorundayız. Toplumsal iletişimde yaşanan kopukluklar, aile yapısındaki sorunlar, eğitim sistemindeki eksiklikler ve bireylerin yalnızlaşması gibi pek çok unsur bu tablonun oluşmasında etkili olmaktadır.

Bu nedenle çözüm, çok yönlü ve kalıcı politikalarla mümkündür. Eğitim anlayışımızı sadece akademik başarıyla sınırlamayan, aynı zamanda bireyin sosyal ve psikolojik gelişimini de önemseyen bir yaklaşımı hayata geçirmek zorundayız. Rehberlik ve destek mekanizmaları güçlendirilmelidir.

Buradan yetkililere açık bir çağrıda bulunuyorum. Bu mesele günübirlik tedbirlerle geçiştirilemez. Bu konu, uzun vadeli ve samimi bir yaklaşım gerektirmektedir. Göstermelik adımlar değil, gerçek ve etkili çözümler hayata geçirilmelidir. Bu mesele sadece kurumların değil, toplumun tamamının sorumluluğudur. Aileler, eğitimciler ve tüm ilgili paydaşlar olarak hep birlikte hareket etmek zorundayız. Ortak akıl ve iş birliği olmadan kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir.

Ayrıca bu konu, siyasetin üstünde bir meseledir. Evlatlarımızın güvenliği üzerinden hiçbir ayrışma kabul edilemez. Bu meselede ortak akıl, sağduyu ve samimi iş birliği şarttır. Eğitim kurumlarının güvenliği bizim için tartışılmaz bir önceliktir. Evlatlarımızın huzur içinde eğitim aldığı bir ortamı sağlamak, hepimizin ortak görevidir.”

Muhabir: Haber Merkezi