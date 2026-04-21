ÇOSTOG Başkanın Kılıç, vatandaşı mağdur etmeden çözüm üretmek, yeni kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve tarım arazilerini korumak amacıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“SORUNLAR BÜYÜYOR,

ÇÖZÜM GECİKMEMELİ”

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde hobi bahçelerinin yıkımı gündemde. Ancak sahadaki gerçekler gösteriyor ki mesele sadece hobi bahçeleriyle sınırlı değil. Köylerde de ciddi bir yapılaşma sorunu var. Dernek olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında gördük ki; birçok köyde plansız ve kaçak yapılaşma hızla artıyor. Bu yapılar sadece tarım arazilerini değil, köylerin geleceğini de tehdit ediyor.

SORUNUN BOYUTU

-Kaçak evler hızla çoğalıyor

-Tarım arazileri amaç dışı kullanılıyor

-Altyapısız, plansız yerleşim alanları oluşuyor

-Güvenlik ve denetim zafiyetleri ortaya çıkıyor

Bu durum, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da riske atıyor.

“ARTIK KAPSAMLI

BİR ADIM GEREKLİ”

Bu sorunun çözümü parça parça değil, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu nedenle: Geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmeli Valilik, Belediyeler, İl Özel İdaresi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi temsilciler ve ilgili tüm paydaşlar bir araya gelerek kalıcı çözüm üretmelidir.



ÖNERDİĞİMİZ ÇÖZÜM MODELİ

-Belirli bir tarih belirlenmeli

-Bu tarihten önce yapılan yapılar kayıt altına alınmalı

-Ruhsatlandırma için afaki değil, makul ve ulaşılabilir bir bedel belirlenmelidir

-Özel İdare tarafından alınacak ruhsat bedelleri herkesin ödeyebileceği seviyede olmalı, vatandaş zor durumda bırakılmamalıdır

-Bu süreçte köy halkı mağdur edilmemeli, adil ve sosyal denge gözetilmelidir

-“Köyleri yaşat ki geleceğimiz yaşasın” anlayışıyla hareket edilmelidir

Ancak:

-Belirlenen tarihten sonra yapılan tüm kaçak yapılar kesinlikle yıkılmalı

-Yapanlara ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır

NEDEN BU MODEL?

-Mevcut sorunu yönetmek

-Vatandaşı mağdur etmeden çözüm üretmek

-Yeni kaçak yapılaşmanın önüne geçmek

-Tarım arazilerini korumak

BU MESELE ERTELENEMEZ

Hobi bahçeleri de, köylerdeki kaçak evler de aynı sorunun parçalarıdır. Bu mesele ertelenemez. Ya bugün planlı bir çözüm üretiriz ya da yarın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Köylerimizin geleceği için net, adil ve kararlı adımlar atılmalıdır.”