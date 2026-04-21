Sağlık Bakanlığı ile sözleşmesini yenileyen Prof. Dr. Zehir, İl Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Daha önce Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı profesör kadrosuna atanan Sinan Zehir’in, kadro geçiş süreci nedeniyle görevinde geçici bir değişiklik yaşanmıştı.

Bu kapsamda 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü görevine vekâleten Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş görevlendirilmişti.

Süreçteki idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Sinan Zehir’in yeniden görevine devam ettiği bildirildi.

