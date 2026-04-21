Arzu ve merhum Hüseyin Şenel’in oğlu, evli ve 3 çocuk babası olan Yüksel Şenel, yaklaşık 30 yıl Türkmenistan ve Rusya’da çalışmıştı.

MOSKOVA’DA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Maya Şenel’in eşi, Gülsüm Şenel, Ali Şenel, Sultan Soba, Yaşar Şenel, Nesimi Şenel ve Güler Tüzün’ün kardeşleri olan Yüksel Şenel, Moskova’da bulunduğu sırada beyin kanaması geçirerek vefat etti.

Yüksel Şenel’in genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

ÇORUM’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.